Коммунисты предложили отложить выборы губернатора Владимирской области

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой не проводить второй тур выборов губернатора Владимирской области, а перенести эти выборы на год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя центрального комитета партии Юрия Афонина.

По его словам, просьба связана с тем, что «реальный кандидат, который должен был победить в первом туре на этих выборах, — Максим Шевченко — был не допущен до участия в выборах», после чего действующий губернатор показала «очень низкий результат».

Ранее, 10 сентября, Зюганов заявил, что второй тур на выборах главы Владимирской области «не с кем проводить», так как в результате «провалились все кандидаты». Политик добавил, что было бы разумно назначить исполняющего обязанности губернатора с тем, чтобы через год провести там полноценные выборы.

По данным агентства, в избирательную комиссию Владимирской области поступили заявления от восьми претендентов на пост губернатора. Кандидату от КПРФ Максиму Шевченко, который не смог преодолеть муниципальный фильтр, было отказано в регистрации. Кандидаты Александр Леонтьев от партии «Народ против коррупции» и Олей Павлецов от «Гражданской инициативы» отказались от участия на стадии сбора подписей. В итоге кандидатка от «Единой России» глава Владимирской области Светлана Орлова получила 36 процентов голосов, и выборы губернатора должны пройти второй тур.

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