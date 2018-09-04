Россияне с судимостью массово ринулись во власть

Каждый 50-й кандидат в депутаты сообщил при регистрации на выборы о судимости, в том числе снятой и погашенной. Об этом во вторник, 4 сентября, пишет РБК со ссылкой данные ГАС «Выборы».

Так, сведения о судимости предоставили почти 1,2 тысячи человек из 52,2 тысячи претендентов. Среди представителей «Единой России» о судимости сказали 1,5 процента кандидатов (порядка 400 человек). Почти каждый 20-й самовыдвиженец в прошлом имел проблемы с законом. Среди кандидатов от КПРФ и «Яблока» судимость есть у каждого 30-го.

Чаще всего возможных представителей законодательной власти судили за кражи (21,7 процента от всех кандидатов с судимостью), 9,6 процента сообщили о судимости за побои и умышленное причинение вреда здоровью. Также кандидаты в депутаты попадали на скамью подсудимых за хулиганство, нарушение правил дорожного движения и мошенничество.

Пять человек осудили за подделку избирательных документов, причем двоих из них допустили к предстоящим выборам. Кроме того, зарегистрированный в Ульяновской области кандидаты был осужден за захват заложника.

Закон обязывает кандидатов предоставлять данные о судимостях. Это также должно быть отражено во всех избирательных документах — подписных листах и избирательных бюллетенях. После погашения судимости за тяжкие преступления участвовать в выборах запрещено в течение 10 лет, после особо тяжких преступлений должно пройти 15 лет.

В единый день голосования 9 сентября будут избраны более 3,7 тысячи депутатов регионального и муниципального уровней.

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