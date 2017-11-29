Конституционный суд (КС) подтвердил запрет на участие в выборах кандидатов с судимостью. Об этом в среду, 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Как пояснили в пресс-службе, конституционность подобного запрета была установлена судом еще в 2013 году и после этого неоднократно подтверждалась. Эти решения окончательны и не подлежат пересмотру, вне зависимости от мнений отдельных судей, подчеркнули в КС. «Судья, не согласный со своими коллегами, вправе письменно изложить свою точку зрения. Это мнение публикуется вместе с текстом самого решения КС. Но не более того», — отметили в пресс-службе.

По данным агентства, ранее судья Константин Арановский выразил несогласие с тем, что условно осужденным по тяжким статьям нельзя баллотироваться в течение 10 лет после погашения судимости. До этого никто из судей подобных комментариев по данному поводу не давал, подчеркнули в КС.

Ранее в ноябре КС признал, что запрет баллотироваться лицам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, не нарушает права граждан. «Правовая демократия нуждается в эффективных правовых механизмах, способных охранять ее от злоупотреблений и криминализации публичной власти, легитимность которой во многом основывается на доверии общества», — заявили в суде.

По действующему законодательству, участвовать в выборах запрещено в течение 10 лет после погашения судимости за тяжкие преступления и 15 лет — за особо тяжкие преступления.

В конце октября в Генпрокуратуре России сообщили, что оппозиционер Алексей Навальный не имеет права участвовать в президентских выборах в 2018 году из-за его судимости. В июне об отсутствии у политика шансов на участие в выборах заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.