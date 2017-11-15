Конституционный суд вступился за закон о недопуске судимых лиц к выборам

Запрет баллотироваться лицам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, не нарушает права граждан. Об этом в среду, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Конституционного суда, передает ТАСС.

«Правовая демократия нуждается в эффективных правовых механизмах, способных охранять ее от злоупотреблений и криминализации публичной власти, легитимность которой во многом основывается на доверии общества», — подчеркнули в КС.

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Кроме того, в судебном органе полагают, что законодатель имеет право «установить повышенные требования к репутации лиц, занимающих публичные должности». Это позволит избежать сомнений у избирателей в морально-этических и нравственных качествах кандидатов.

Ранее в Конституционный суд обратился кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования, чья регистрация была отменена решением суда в связи с отсутствием у него пассивного избирательного права. Заявитель, являвшийся главой муниципального образования, в 2008 году был признан виновным в совершении преступлений по статьям «получение взятки» и «мошенничество», а спустя год был освобожден от дальнейшего отбывания наказания. Судимость была снята.

По действующему законодательству, участвовать в выборах запрещено в течение 10 лет после погашения судимости за тяжкие преступления и 15 лет — за особо тяжкие преступления.

В феврале 2014 года российский президент Владимир Путин подписал поправки, которые сняли пожизненный запрет на участие в выборах для осужденных.