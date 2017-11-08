В ЦИК опровергли возможность участия Полонского в выборах президента 2018 года

Бизнесмен Сергей Полонский, объявивший о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России, не сможет участвовать в предстоящей избирательной кампании, заявил член Центризбиркома (ЦИК) Евгений Колюшин. Его слова приводит РИА Новости в среду, 8 ноября.

«Если санкция [за совершенное преступление] пять лет и больше, то независимо от того, сколько ему дали, это тяжкое преступление… Тогда человек поражается в правах на 10 лет в плане избрания (на выборную должность)», — сказал Колюшин.

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Он уточнил, что если совершенное преступление не является тяжким и санкция за него предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, то он может избираться, если амнистирован. Таким образом, по словам представителя ЦИК, Полонский не сможет баллотироваться на выборную должность в этому году.

Ранее в среду бывший глава Mirax Group Сергей Полонский заявил о желании побороться за высший государственный пост после заседания Мосгорсуда, который отказался ужесточить ему наказание. Его адвокат Роман Котельников подчеркнул, что юридических препятствий для выдвижения бизнесмена нет, так как Полонский «освобожден от наказания».

В середине июля суд приговорил Полонского к пяти годам колонии за хищение 2,6 миллиарда рублей дольщиков при строительстве жилищных комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля». Бизнесмена освободили в зале суда в связи с истечением срока давности, ранее суд переквалифицировал его действия на более мягкую статью — о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

Очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.