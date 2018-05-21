На Камчатке победительница выборов побила кондуктора и скрыла это

Депутат Думы Вилючинского городского округа Ирина Соловьева (ЛДПР) не уведомила избирком о наличии судимости за побои, суд рассмотрит иск об отмене результатов сентябрьских выборов. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщает «Кам 24».

Судебный процесс инициировал один из кандидатов Евгений Конивец. Он был уверен, что либерал-демократ скрыла важную информацию от избирательной комиссии.

Согласно информации Вилючинского городского суда, Соловьева в 2011 году была признана виновной по уголовной статье «побои»: будущая народная избранница ударила кондуктора автобуса.

«Сокрытие данных о судимости — серьезное нарушение. Российское законодательство требует, чтобы кандидаты предоставляли информацию о судимостях. Более того, это должно быть отражено во всех избирательных документах — подписных листах и избирательных бюллетенях. Мы будем внимательно следить за ходом судебного разбирательства», — сказала председатель краевого избиркома Инга Иринина.

Дополнительные выборы депутатов думы Вилючинского городского округа прошли 10 сентября 2017 года. Ирина Соловьева победила, набрав в своем округе 30 процентов голосов.

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