ЦИК оценил результаты «Единой России» на выборах

Партия «Единая Россия» по итогам выборов сможет сформировать свое устойчивое большинство почти во всех субъектах Российской Федерации. Об этом заявил заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

«Безусловно, если говорить о победителе в этой избирательной гонке, то, конечно, это партия "Единая России" (...). Это, конечно, несомненная победа данной партии», — сказал он.

По данным ЦИК, средний процент голосов, набранный «Единой Россией» на выборах в законодательные собрания, — 49,88 процента, а вместе с одномандатниками — более 60 процентов.

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Партия победила по спискам в 13 из 16 избирательных кампаний, а с учетом одномандатников имеет контроль во всех 16 регионах. На выборах в гордумы 10 из 12 городов партия одержала чистую победу, но с учетом списков и одномандатников будет иметь контроль над всеми Заксобраниями.

9 сентября в 80 регионах России прошло более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. В ЦИК сообщили, что выборы в целом прошли спокойно, наблюдалось мало нарушений. К настоящему моменту, по данным ведомства, итоги голосования отменены на шести участках.

Президент Владимир Путин отметил, что избирательная кампания прошла на достойном уровне.

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