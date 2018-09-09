Объяснен конфуз Путина с бюллетенем

Президент России Владимир Путин при голосовании на выборах мэра Москвы неправильно вводил свой бюллетень в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), поэтому аппарат не сразу принял документ. Об этом рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Оказалось, что президент не той стороной положил бюллетень, он положил его в открытую, а у нас КОИБы заточены на то, чтобы соблюдать тайну голосования», — пояснила она.

«Президент, как человек открытый, два раза пытался ввести так, КОИБ сказал, что это неправильно, и с третьего раза бюллетень был принят», — добавила Памфилова.

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Путин голосовал на избирательном участке в Российской академии наук на улице Косыгина. После голосования он заявил, что рассчитывает на сохранение нынешнего стиля управления Москвой.

Судя по ролику, который опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, глава государства действительно дважды пытался ввести свой бюллетень в КОИБ лицевой стороной вверх. После первой попытки комплекс проинформировал о вводе документа неустановленной формы. «Да ладно», — удивился президент и решил ввести бюллетень также лицевой стороной вверх, но другим краем вперед. Аппарат снова отказал ему. Тогда Путин перевернул лист, и на этот раз КОИБ принял его. «Кажется, все правильно», — констатировал глава государства.

Кандидатами на выборах мэра Москвы являются действующий столичный градоначальник Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Думы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии «Союз горожан».

9 сентября в России проходит единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За голосованием следят более 120 тысяч наблюдателей.

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