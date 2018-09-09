Путин счел работу мэра сложнее президентской

Президент России Владимир Путин оценил сложность работы мэра. Об этом он рассказал журналистам после голосования на избирательном участке на выборах главы города в Москве, передает «Интерфакс».

На соответствующий вопрос журналистов он ответил, что сложнее работать главой муниципального образования, чем президентом. «Потому что напрямую с людьми надо работать», — пояснил он.

«Я был заместителем мэра, и в общем, кажется, работал неплохо. Мне кажется, справился бы с работой и на ступеньку чуть повыше», — добавил он.

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Президент России проголосовал на выборах мэра Москвы на избирательном участке №2151 в Российской академии наук на улице Косыгина. Отмечается, что дополнительные меры безопасности на этом участке не вводились, поэтому визит Путина не помешал другим избирателям.

9 сентября в 80 регионах страны проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За голосованием следят более 120 тысяч наблюдателей.

Путин пришел на работу в мэрию Санкт-Петербурга в 1991 году. Сначала он занял должность председателя комитета по внешним связям, с 1993 года глава города Анатолий Собчак назначил его заместителем мэра на время своих командировок. Нынешний глава государства оставил работу в мэрии в 1996 году, после чего перебрался в Москву.

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