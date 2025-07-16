США и ЕС выбрали крайний срок для достижения сделки с Ираном

Axios: США и ЕС выбрали конец августа крайним сроком для сделки с Ираном

США, Франция, ФРГ и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном. Об этом написал портал Axios со ссылкой на источники.

Если до конца августа соглашение с Ираном не будет достигнуто, ранее снятые с исламской республики санкции восстановят. Об этом договорились госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании во время телефонного разговора.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь заявил, что его приказ о нанесении удара по Ирану напомнил ему события времен Второй мировой войны, когда были сброшены атомные бомбы на Японию, несмотря на недавнюю критику из Хиросимы. Уточнялось, что мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи выразил мнение, что глава Белого дома не понимает реальность ядерных бомбардировок.