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08:58, 8 июля 2025Мир

Трамп вновь провел параллель с Хиросимой после критики из Японии

Трамп заявил, что удар по Ирану напомнил ему о бомбардировках Японии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что его приказ о нанесении удара по Ирану напомнил ему события времен Второй мировой войны, когда были сброшены атомные бомбы на Японию, несмотря на недавнюю критику из Хиросимы. Его слова передает The Times of Israel.

«Я не хочу говорить, что именно мне это напомнило, но если вернуться в прошлое, то это напомнило людям о другом событии, и сейчас в вестибюле [Белого дома] висит фотография Гарри Трумэна», — намекнул американский лидер на бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Ранее мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи заявил, что Трамп не понимает реальность ядерных бомбардировок, сравнивая их с американскими ударами по Ирану

В ночь на воскресенье, 22 июня, Военно-воздушные силы (ВВС) США ударили по Ирану. Ключевыми целями стали три ядерных объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе. При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы.

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