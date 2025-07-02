Мэр Хиросимы осудил Трампа за отсылку к ядерным бомбардировкам

Мэр Хиросимы Мацуи: Трамп не понимает реальность ядерных бомбардировок

Президент США Дональд Трамп не понимает реальность ядерных бомбардировок, сравнивая их с американскими ударами по Ирану. Об этом заявил мэр японского города Хиросима Кадзуми Мацуи, передает Tokio Shimbun.

«Я не думаю, что он осознает, что применение атомной бомбы уносит жизни без разделения на друзей и врагов и что это также имеет влияние на выживание человечества», — отметил мэр.

По словам Мацуи, сделанное Трампом сравнение показывает «недостаток понимания реальности атомных бомбардировок». В связи с этим мэр пострадавшего от ядерной бомбы города выразил надежду на визит американского лидера в Хиросиму и предложил дать ему возможность пообщаться с очевидцами и пострадавшими.

Ранее Трамп сравнил удар Военно-воздушных сил США по ядерным объектам Ирана с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в ходе Второй мировой войны. По его словам, атака по иранской территории, так же как и в случае с Японией, положила конец боевым действиям.

