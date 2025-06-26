Трамп сравнил удары по ядерным объектам Ирана с Хиросимой и Нагасаки. Что ответила Япония?

В Токио не стали критиковать Трампа за сравнение ударов по Ирану с Хиросимой

Президент США Дональд Трамп сравнил удар Военно-воздушных сил (ВВС) страны по ядерным объектам Ирана с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в ходе Второй мировой войны. В Японии напомнили о тяжелых последствиях, вызванных ядерным оружием, однако не стали критиковать американского лидера.

Трамп заявил, что удары по ядерным объектам положили конец войне

ВВС США нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе в ночь на воскресенье, 22 июня. После атаки Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана. Он заверил, что объектам был нанесен колоссальный ущерб. Однако Тегеран опроверг его слова. Спустя несколько дней журналисты, ссылаясь на данные разведки, также заявили, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана, а лишь «отбросили» ее развитие.

Тем не менее на саммите НАТО в Гааге президент США сравнил атаку на Иран с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. По его словам, она, как и в случае с Японией, положила конец боевым действиям.

Я не хочу приводить в пример Хиросиму, не хочу приводить в пример Нагасаки, но по сути это было то же самое — это положило конец войне Дональд Трамп президент США

Сообщения разведки о том, что ядерным объектам Ирана не было причинено значительного ущерба, американский лидер отверг.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Власти Японии прокомментировали слова Трампа

Генеральный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси во время пресс-конференции прокомментировал заявление Трампа, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Будучи единственной страной, пострадавшей от атомных бомбардировок во время войны, Япония убеждена, что разрушения, вызванные ядерным оружием, никогда не должны повториться, и будет продолжать работать над созданием мира, свободного от ядерного оружия Ёсимаса Хаяси генсек кабинета министров Японии

При этом японский политик не стал критиковать слова Трампа, отметив, что «оценки исторических событий обычно даются экспертами», а не журналистами, которые предположили, что таким образом американский президент мог оправдать атомные бомбардировки японских городов.

Генеральный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси Фото: Issei Kato / Reuters

Трампа сравнили с применившим атомную бомбу Трумэном

За несколько дней до атаки Пентагона на Иран посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби сравнил Трампа с применившим атомную бомбу президентом США Гарри Трумэном.

«Ни один из президентов [США] за всю мою жизнь не оказывался в том положении, в котором вы сейчас находитесь. Ни один со времен [президента США Гарри] Трумэна в 1945 году», — написал он в соцсети Truth Social 17 июня.

Гарри Трумэн, 33-й президент США, в 1945 году отдал приказ о применении ядерного оружия — войска США сбросили бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.