Посол США в Израиле сравнил Трампа с применившим атомную бомбу Трумэном

Посол США в Израиле Хакаби: Трамп оказался в положении Трумэна в 1945 году

Президент США Дональд Трамп оказался в положении, в котором находился Гарри Трумэн в 1945 году. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби в сообщении, опубликованном Трампом в соцсети Truth Social.

«Ни один из президентов [США] за всю мою жизнь не оказывался в том положении, в котором вы сейчас находитесь. Ни один со времен [президента США Гарри] Трумэна в 1945 году», — написал он, обращаясь к Трампу.

Речь идет о решении Трумэна, вступившего в должность президента США в 1945 году, сбросить атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.

Ранее стало известно, что в администрации Трампа сомневаются в способности Израиля уничтожить ядерную программу Ирана без помощи Соединенных Штатов. В Вашингтоне считают, что без участия США в ударах по иранским ядерным объектам операция Израиля будет иметь лишь кратковременный и ограниченный эффект.