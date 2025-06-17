США усомнились в способности Израиля уничтожить ядерную программу Ирана

CNN: США считают, что Израиль не уничтожит ядерную программу Ирана без их помощи

В администрации президента США Дональда Трампа считают, что Израиль не сможет уничтожить ядерную программу Ирана без помощи Соединенных Штатов. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Администрация [Трампа] признает, что единственный способ, которым Израиль может остановить ядерную программу Ирана, — это американская военная помощь», — говорится в статье.

В частности, речь идет об использовании американских авиабомб, способных уничтожить объекты, находящиеся глубоко под землей, и бомбардировщиков B-2, которые являются их носителями. Опрошенные телеканалом представители разведки США считают, что без участия Вашингтона в ударах по иранским ядерным объектам операция Израиля будет иметь лишь кратковременный и ограниченный эффект.

Ранее Трамп заявил, что у него нет настроя вести какие-либо переговоры с Ираном, поскольку он ожидает от Тегерана полную капитуляцию.