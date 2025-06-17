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13:18, 17 июня 2025Мир

Трамп заявил об ожидании полной капитуляции Ирана

Трамп заявил, что ожидает полной капитуляции Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США ожидают не менее чем полную капитуляцию Ирана. Об этом журналистам заявил американский лидер Дональд Трамп на борту своего самолета Air Force One, передает Reuters.

«У меня особо нет настроения вести какие-либо переговоры с Ираном, поскольку я ожидаю не менее чем полную капитуляцию Тегерана», — подчеркнул глава Белого дома.

Также Трампу задали вопрос, отправит ли он на возможную встречу с иранскими представителями спецпосланника Стива Уиткоффа или вице-президента Джея Ди Вэнса, и американский лидер ответил, что «мог бы это сделать».

Ранее Трамп заявил, что если руководство Ирана хочет провести переговоры с США, для этого нет никаких препятствий. Американский президент добавил, что «они знают, как меня найти».

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