«Только у Трампа хватило смелости сделать это». США провернули трюк с бомбардировщиками при атаке на Иран. Детали операции

NYT: США использовали две группы бомбардировщиков при атаке на Иран

В ночь на воскресенье, 22 июня, Военно-воздушные силы (ВВС) США ударили по Ирану. Ключевыми целями стали три ядерных объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе. При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы. При этом на Ближний Восток были отправлены две группы бомбардировщиков, одна из которых — для отвлечения внимания. Детали операции раскрыли американские журналисты.

Пентагон включил в план атаки элемент обмана

Для ударов по Ирану использовались бомбардировщики-невидимки B-2, базирующиеся на авиабазе Уитмен в Миссури, так как только они способны доставлять бомбы «для уничтожения бункеров» GBU-57, не будучи обнаруженными иранскими радарами. Им предстояло пересечь Атлантический океан и Средиземное море и несколько раз дозаправиться, прежде чем присоединиться к истребителям для последнего этапа полета в Иран.

По информации New York Times (NYT), планированием операции под названием «Полуночный молот» руководили генерал Майкл Эрик Курилла, командующий Центральным командованием, и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Они включили в план атаки элемент обмана — в воздух подняли вторую группу бомбардировщиков B-2 примерно в то же время. Она направилась в сторону Гуама, с включенными транспондерами, которые могли бы отслеживаться коммерческими спутниковыми компаниями.

Это создало у многих наблюдателей и, предположительно, у Ирана ложное представление о времени и направлении атаки, которая должна была начаться с совершенно другого направления New York Times американское издание

В то же время основная группа бомбардировщиков направилась в сторону Ирана с выключенными транспондерами и осталась незамеченной. После того, как она присоединились к истребителям и вошла в воздушное пространство Ирана, американские подводные лодки выпустили 30 крылатых ракет «Томагавк» по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане, а истребители нанесли удары, призванные подавить любые ракеты класса «земля-воздух», которые мог бы использовать Иран. Затем ведущий бомбардировщик сбросил две бомбы GBU-57 на объект «Фордо». Всего за время операции, по данным NYT, было сброшено 14 аналогичных боеприпасов.

Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что бомбардировщики совершили самую продолжительную миссию с 2001 года. «Это был исторический удар», — подчеркнул он, уточнив, что США применили в общей сложности 75 высокоточных боеприпасов.

Спутниковый снимок ядерного подземного комплекса в Фордо до того, как США нанесли удар Фото: MAXAR TECHNOLOGIES / Handout via Reuters

Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана

Президент США Дональд Трамп после проведения операции заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана. Он заверил, что объектам был нанесен «колоссальный» ущерб. «Уничтожение — это точный термин» в данной ситуации, подчеркнул Трамп.

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Также американский лидер объяснил удары по Ирану. Он заявил, что они были связаны с тем, что «Иран убил и ранил тысячи американцев и даже захватил американское посольство в Тегеране во время администрации [бывшего президента США Джимми] Картера». По мнению Трампа, Иран не должен обладать ядерным оружием, поэтому Вашингтон «вырвал бомбу», которую Тегеран обязательно «использовал бы, если мог».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в беседе с NYT заявила, что Трамп и его команда «успешно провели одну из самых сложных и исторических военных операций всех времен» в отношении ядерных объектов Ирана. Она добавила, что «многие президенты говорили об этом, но только у президента Трампа хватило смелости сделать это».

Президент США Дональд Трамп проводит встречу с госсекретарем Марко Рубио в ситуационном центре Белого дома в Вашингтоне Фото: The White House / Handout via Reuters

Иран опроверг слова Трампа и пообещал ответ

Тегеран заявил, что большинство центрифуг и подземных каскадных залов на объекте Фордо, скорее всего, остались невредимыми после удара США, тем самым опровергнув слова Трампа. Официальный представитель Министерства здравоохранения Исламской Республики Хосейн Керманпур, в свою очередь, сообщил о пострадавших после атаки США. Он отметил, что ни у кого из них не было радиоактивного облучения.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о планах дать ответ на авиаудары США по объектам ядерной инфраструктуры на своей территории. Он напомнил, что США утверждали, что хотят обеспечить мирный характер ядерной программы Ирана, но в разгар переговоров ударили по Ирану.

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Так, по имеющейся информации, Иран направил Трампу послание с угрозой активизировать «спящие террористические ячейки» на территории США. Это произошло за несколько дней до американских ударов по иранским ядерным объектам. Американский лидер получил его через посредника на саммите «Большой семерки» в Канаде.