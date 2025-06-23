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05:21, 23 июня 2025Мир

Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана

Трамп: Все ядерные объекты Ирана были уничтожены
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gabriel Kotico / White House / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, этим объектам был нанесен «колоссальный» ущерб. Глава государства подчеркнул, что «уничтожение - это точный термин» в данной ситуации.

«Показанное белое сооружение глубоко врезано в скалу, даже его крыша находится значительно ниже уровня земли и полностью защищена от огня. Самый большой ущерб был нанесен гораздо ниже уровня земли. В яблочко!!!», — сказал Трамп.

Трамп окончательно одобрил удар по иранским ядерным объектам 21 июня. Финальное решение о старте операции со стратегическими бомбардировщиками B-2 он дал, находясь в своем гольф-клубе.

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