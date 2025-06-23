Трамп решил ударить по Ирану во время игры в гольф

Axios: Трамп окончательно решил ударить по ирану, играя в гольф

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп окончательно одобрил удар по иранским ядерным объектам 21 июня. Финальное решение о старте операции со стратегическими бомбардировщиами B-2 он дал, находясь в своем гольф-клубе в Бедминстере, сообщает портал Axios.

Как выяснили американские журналисты, несмотря на публичные заявления о том, что атака может не состояться, еще 20 июня американский лидер приказал главе Пентагона Питу Хегсету отправить на операцию самолеты с территории США. Через несколько часов стратегические бомбардировщики вылетели с авиабазы, расположенной в штате Миссури.

При этом портал отмечает, что некоторые из них полетели на запад в качестве «ложных целей». 21 июня днем в гольф-клубе Трампу доложили о том, что бомбардировщики с минуты на минуту достигнут точки невозврата — момента, когда они выйдут в режим полного радиомолчания. Президент дал окончательное разрешение на проведение запланированных ударов.

Затем американский лидер вылетел обратно в Вашингтон, где его команда по национальной безопасности информировала о ходе операции.

В ночь на воскресенье, 22 июня, американские ВВС ударили по трем ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Значительный дополнительный ущерб получил ядерный объект в Исфахане, отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Установлено, что из-за атаки США были повреждены подземные туннели на объекте. Кроме того, урон был нанесен и двум оставшимся объектам.

При этом в официальном заявлении Пентагона подчеркивалось, что целью ударов США по Ирану не было свержение правительства. Вашингтон уведомил иранские власти, что операция призвана устранить угрозы национальной безопасности США и являлась единоразовой.