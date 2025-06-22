В США высказались о цели ударов по Ирану

Пентагон: Целью ударов США по Ирану не было свержение правительства

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что целью ударов по Ирану не была попытка добиться свержения правительства в стране. Его цитирует ТАСС.

«Эта миссия — не о смене режима», — отметил глава Пентагона. Он добавил, что речь идет о «высокоточной операции», призванной устранить угрозы национальной безопасности Штатов со стороны «иранской ядерной программы», а также в адрес Израиля.

Ранее американский генерал Дэн Кейн оценил ущерб от атаки США на ядерные объекты Ирана.

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил американский лидер Дональд Трамп.