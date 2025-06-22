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15:28, 22 июня 2025Мир

В США оценили ущерб от атаки на ядерные объекты Ирана

Генерал Дэн Кейн: Ядерные объекты Ирана получили серьезный ущерб
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: U.S. Department of Defense / Handout / Reuters TV

Американский генерал Дэн Кейн оценил ущерб от атаки США на ядерные объекты Ирана. Его слова приводит Reuters.

По словам Кейна, первоначальные оценки указывают на то, что все три объекта получили серьезный ущерб.

Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет призвал Иран встать на путь мира. Он заявил, что атака Соединенных Штатов не была направлена против иранских войск и мирного населения, подчеркнув, что этот шаг разрушил ядерные амбиции Тегерана. Хегсет назвал эту военную операцию смелой и блестящей.

Также шеф Пентагона рассказал, что при атаке использовались стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы.

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана. Уточнялось, что они располагались в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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