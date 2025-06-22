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15:18, 22 июня 2025Мир

Пентагон раскрыл подробности удара США по Ирану

Глава Пентагона Хегсет: При атаке США на Иран использовались B-2 Spirit
Мария Винар
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Reuters TV / U.S. Department of Defense / Handout / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет раскрыл подробности удара США по Ирану. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, при атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы. Кроме того, он заявил, что США применили в общей сложности 75 высокоточных боеприпасов для ударов по Ирану для уничтожения «ядерной программы».

Также Хегсет отметил, что бомбардировщики B-2 Spirit совершили самую продолжительную миссию с 2001 года. «Это был исторический удар», — подчеркнул он.

22 июня США ударили по трем ядерным объектам Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил президент США Дональд Трамп.

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