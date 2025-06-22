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15:11, 22 июня 2025Мир

Пентагон призвал Иран встать на путь мира

Хегсет: Трамп хочет мира, и Иран должен встать на этот путь
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oded Balilty / AP

Президент США Дональд Трамп хочет мира, и Иран должен встать на этот путь, призвал Тегеран министр обороны Штатов Пит Хегсет. Его цитирует Reuters.

Шеф Пентагона также отметил, что удар по ядерным объектам не был направлен против иранских войск и мирных жителей. Хегсет также утверждает, что в результате атаки «ядерные амбиции Ирана были разрушены».

«Операция, которую запланировал президент Трамп, была смелой и блестящей, показав миру, что американское сдерживание вернулось. Когда говорит этот президент, мир должен слушать», — добавил Хегсет.

22 июня США ударили по трем ядерным объектам Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил американский лидер.

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