Иран оценил ущерб после удара США

Pars Today: Ядерный центр Фордо остался невредимым после атаки США

Иран считает, что большинство центрифуг и подземных каскадных залов на объекте Фордо остались невредимыми после удара США. Об этом сообщает агентство Pars Today.

В то же время отмечается, что окончательная оценка ущерба будет лишь после того, как иранские специалисты лично прибудут на объект.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана. По его словам, этим объектам был нанесен «колоссальный» ущерб.

В ночь на воскресенье, 22 июня, американские ВВС ударили по трем ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Финальное решение о старте операции со стратегическими бомбардировщиками B-2 Трамп дал, находясь в своем гольф-клубе. Значительный дополнительный ущерб получил ядерный объект в Исфахане, отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.