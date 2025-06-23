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07:13, 23 июня 2025Мир

Иран оценил ущерб после удара США

Pars Today: Ядерный центр Фордо остался невредимым после атаки США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES / Reuters

Иран считает, что большинство центрифуг и подземных каскадных залов на объекте Фордо остались невредимыми после удара США. Об этом сообщает агентство Pars Today.

В то же время отмечается, что окончательная оценка ущерба будет лишь после того, как иранские специалисты лично прибудут на объект.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана. По его словам, этим объектам был нанесен «колоссальный» ущерб.

В ночь на воскресенье, 22 июня, американские ВВС ударили по трем ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Финальное решение о старте операции со стратегическими бомбардировщиками B-2 Трамп дал, находясь в своем гольф-клубе. Значительный дополнительный ущерб получил ядерный объект в Исфахане, отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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