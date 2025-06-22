Иран предупредил США об ответе за удары по ядерным объектам

Президент Ирана Пезешкиан: США должны получить ответ за удары по Ирану

Иран намерен дать ответ на авиаудары США по объектам ядерной инфраструктуры на своей территории. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном, передает его пресс-служба.

«На встречах с США мы говорили о доверии, но на практике США действовали по-другому и атаковали наши ядерные объекты. Америка напала на нас. Что бы вы сделали, оказавшись в такой ситуации? Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию», — сказал Пезешкиан.

По его словам, сначала США утверждали, что хотят обеспечить мирный характер ядерной программы Ирана, но в разгар переговоров решили действовать «в полной координации с сионистским режимом».

Ранее председатели Совета Безопасности (СБ) ООН анонсировали экстренное заседание в связи с ударами США по Ирану. Заседание инициировано несколькими странами, включая Россию и Китай.