Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:56, 22 июня 2025Мир

Анонсировано экстренное заседание СБ ООН в связи с ударами США по Ирану

Заседание СБ ООН в связи с ударами США по Ирану состоится 23 июня в 15:00
Мария Винар

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Председатели Совета Безопасности (СБ) ООН анонсировали экстренное заседание в связи с ударами США по Ирану. Соответствующее сообщение публикует i24NEWS.

Оно состоится в понедельник, 23 июня, в 15:00 (22 июня 22:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»). Целью этой встречи станет продвижение проекта резолюции, осуждающей действия США и Израиля. Заседание инициировано несколькими странами, включая Россию и Китай.

«После десятилетий, в течение которых Иран попирал все механизмы надзора международного сообщества, теперь он вспоминает институты ООН и требует осуждения тех, кто остановил его вредоносные программы. После десятилетий, в течение которых Иран игнорировал мир, теперь он обращается к нему за защитой», — прокомментировал посол Израиля в ООН Дани Данон.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности возобновить переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Должен был согласиться на предательство». Рассекречено имя разведчика, работавшего в 43 странах. Что он рассказал о службе?

    ВСУ атаковали скорую помощь в Белгородской области

    Назван наиболее вероятный сценарий развития конфликта между Израилем и Ираном

    Минздрав Ирана сообщил о пострадавших в результате ударов США

    Украинский футболист вспомнил о травле во время пребывания в Москве

    Власти Абхазии объяснили слова о нищих туристах из России

    Госдеп высказался о визите главы МИД Ирана в Россию

    Анонсировано экстренное заседание СБ ООН в связи с ударами США по Ирану

    Госдеп США высказался о возможности новых ударов по Ирану

    Потерянный гигантом две тысячи лет назад ботинок нашли в болоте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости