Анонсировано экстренное заседание СБ ООН в связи с ударами США по Ирану

Заседание СБ ООН в связи с ударами США по Ирану состоится 23 июня в 15:00

Председатели Совета Безопасности (СБ) ООН анонсировали экстренное заседание в связи с ударами США по Ирану. Соответствующее сообщение публикует i24NEWS.

Оно состоится в понедельник, 23 июня, в 15:00 (22 июня 22:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»). Целью этой встречи станет продвижение проекта резолюции, осуждающей действия США и Израиля. Заседание инициировано несколькими странами, включая Россию и Китай.

«После десятилетий, в течение которых Иран попирал все механизмы надзора международного сообщества, теперь он вспоминает институты ООН и требует осуждения тех, кто остановил его вредоносные программы. После десятилетий, в течение которых Иран игнорировал мир, теперь он обращается к нему за защитой», — прокомментировал посол Израиля в ООН Дани Данон.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности возобновить переговоры с Ираном по его ядерной программе.