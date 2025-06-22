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18:22, 22 июня 2025Мир

В США заявили о готовности возобновить переговоры с Ираном

Рубио: США готовы возобновить переговоры с Ираном по его ядерной программе
Мария Винар
Марк Рубио

Марк Рубио. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности возобновить переговоры с Ираном по его ядерной программе. Соответствующее интервью приводит телеканал Fox News.

По его словам, американская сторона намерена начать работу над соглашением с понедельника, 23 июня. «Это предложение все еще в силе», — напомнил Рубио.

22 июня США ударили по трем ядерным объектам Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил американский лидер Дональд Трамп. Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что атака не была попыткой добиться свержения правительства в стране.

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