В США заявили о готовности возобновить переговоры с Ираном

Рубио: США готовы возобновить переговоры с Ираном по его ядерной программе

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности возобновить переговоры с Ираном по его ядерной программе. Соответствующее интервью приводит телеканал Fox News.

По его словам, американская сторона намерена начать работу над соглашением с понедельника, 23 июня. «Это предложение все еще в силе», — напомнил Рубио.

22 июня США ударили по трем ядерным объектам Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил американский лидер Дональд Трамп. Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что атака не была попыткой добиться свержения правительства в стране.