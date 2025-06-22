Трамп объяснил удары США по Ирану

Трамп: США ударами по Ирану добились впечатляющего военного успеха

Президент США Дональд Трамп объяснил причину ударов по Ирану. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Иран убил и ранил тысячи американцев и даже захватил американское посольство в Тегеране во время администрации [бывшего президента США Джимми] Картера. Вчера мы добились впечатляющего военного успеха», — написал он.

Он повторил, что Иран, по его мнению, не должен обладать ядерным оружием. Трамп добавил, что Вашингтон «вырвал бомбу», которую Тегеран обязательно «использовал бы, если мог».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности возобновить переговоры с Ираном по его ядерной программе. «Это предложение все еще в силе», — напомнил он.

