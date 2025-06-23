Стало известно об угрозах Ирана активировать «спящие ячейки» в США

NBC: Иран пригрозил Трампу активировать «спящие террористические ячейки» в США

Иран направил президенту США Дональду Трампу послание с угрозой активизировать «спящие террористические ячейки» на территории США в случае атаки. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников и человека, осведомленного об угрозе.

Как стало известно телеканалу, соответствующее предупреждение Тегеран направил за несколько дней до американских ударов по иранским ядерным объектам. Американский лидер получил его через посредника на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде на прошлой неделе.

Трамп покинул саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде раньше запланированного срока. Тогда глава Белого дома объяснил, что его возвращение «очень важно», поскольку на это «есть очевидные причины».