Политолог высказался об ультиматуме Трампа в адрес России

Политолог Роджерс: Ультиматум Трампа в адрес России рассчитан на американцев

Заявление американского президента Дональда Трампа об ультиматуме России — это «откровенная информационная шумиха», направленная на внутреннюю аудиторию, заявил политический аналитик Александр Роджерс. Об этом пишет ОСН.

По его словам, на Трампа, с одной стороны, оказывают давление политические силы, которые намерены продвинуть разрушительные для США санкции, а с другой — навис скандал со «списками Эпштейна», и теперь необходимо отвлекать внимание избирателей.

«100 дней уже были, были и сутки. Теперь добавились еще 50 дней. Через 50 дней будет 3 сентября, и можно будет "календарь перевернуть"», — высказался политолог. По его мнению, ультиматум Трампа в адрес России рассчитан на население США.

Ранее Трамп пригрозил ввести против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту.