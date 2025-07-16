Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:27, 16 июля 2025Мир

Мерца призвали наладить контакт с Путиным

Лидер АдГ Хрупалла призвала Мерца наладить контакт с Путиным и Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что Берлин должен сделать все возможное для установления контакта с руководством России. Об этом он высказался в эфире телеканала NTV.

Хрупалла отметил, что прежде всего следует наладить контакт с президентом России Владимиром Путиным. «Это также наша, моя, просьба к Фридриху Мерцу, который занимает пост канцлера [ФРГ] с 6 мая и до сих пор не разговаривал с Владимиром Путиным по телефону», — призвал он.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023
Холодные войны. Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
Холодные войны.Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
2 апреля 2022

По мнению депутата, выход на дипломатию абсолютно важен для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что поставка оружия Киева не положит конец кризису. «И самое главное, Германия все глубже и глубже втягивает себя в эту войну, и это необходимо предотвратить», — заключил лидер АдГ.

Ранее Мерц заявил о планах оперативно обсудить детали поставок оружия Украине. До этого сообщалось, что Германия потратит пять миллиардов долларов на поставку систем противовоздушной обороны Patriot для Вооруженных сил Украины на фоне нежелания США тратить деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Попытка ВСУ контратаковать в Харьковской области обернулась большими потерями

    Мерца призвали наладить контакт с Путиным

    Раскрыты подробности стрельбы в бойца MMA

    Несколько беспилотников сбили над Бердянском

    Медведь загрыз человека прямо на улице и поверг жителей города в ужас

    Кайли Дженнер едва не избавилась от трусов в новой фотосессии

    В России сочли маловероятной передачу ракет Tomahawk Украине

    Омбудсмен обвинила Евросоюз в отказе возвращать вывезенных с Украины детей

    Резервы России в золоте достигли рекорда

    Неизвестные в Махачкале несколько раз выстрелили в бойца MMA

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости