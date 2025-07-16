Лидер АдГ Хрупалла призвала Мерца наладить контакт с Путиным и Россией

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что Берлин должен сделать все возможное для установления контакта с руководством России. Об этом он высказался в эфире телеканала NTV.

Хрупалла отметил, что прежде всего следует наладить контакт с президентом России Владимиром Путиным. «Это также наша, моя, просьба к Фридриху Мерцу, который занимает пост канцлера [ФРГ] с 6 мая и до сих пор не разговаривал с Владимиром Путиным по телефону», — призвал он.

По мнению депутата, выход на дипломатию абсолютно важен для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что поставка оружия Киева не положит конец кризису. «И самое главное, Германия все глубже и глубже втягивает себя в эту войну, и это необходимо предотвратить», — заключил лидер АдГ.

Ранее Мерц заявил о планах оперативно обсудить детали поставок оружия Украине. До этого сообщалось, что Германия потратит пять миллиардов долларов на поставку систем противовоздушной обороны Patriot для Вооруженных сил Украины на фоне нежелания США тратить деньги.