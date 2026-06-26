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02:41, 26 июня 2026

В Белоруссии оценили вероятность втягивания страны в конфликт на Украине

Лепешко: Втягивание Белоруссии в конфликт грозит Украине растягиванием фронта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Учитывая протяженность потенциального нового фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ), втягивание Белоруссии в конфликт на Украине было бы невыгодно Киеву, заявил председатель постоянной комиссии по национальной безопасности палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Геннадий Лепешко. Об этом пишет РИА Новости.

«Стратегически понимаем, что втягивание Белоруссии в конфликт в первую очередь невыгодно самой украинской стороне», — оценил он.

Политик объяснил, что для Киева это означало бы расширение фронта на всю протяженность границы с Белоруссией — более чем на тысячу километров.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Белоруссия ощущает откровенную попытку втянуть ее в конфликт на Украине.

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