В Белоруссии оценили вероятность втягивания страны в конфликт на Украине

Лепешко: Втягивание Белоруссии в конфликт грозит Украине растягиванием фронта

Учитывая протяженность потенциального нового фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ), втягивание Белоруссии в конфликт на Украине было бы невыгодно Киеву, заявил председатель постоянной комиссии по национальной безопасности палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Геннадий Лепешко. Об этом пишет РИА Новости.

«Стратегически понимаем, что втягивание Белоруссии в конфликт в первую очередь невыгодно самой украинской стороне», — оценил он.

Политик объяснил, что для Киева это означало бы расширение фронта на всю протяженность границы с Белоруссией — более чем на тысячу километров.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Белоруссия ощущает откровенную попытку втянуть ее в конфликт на Украине.