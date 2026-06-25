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14:22, 25 июня 2026Бывший СССР

В Белоруссии заявили о попытке втягивания в конфликт на Украине

Хренин: Белоруссия ощущает откровенную попытку втянуть ее в конфликт на Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Белоруссия ощущает откровенную попытку втянуть ее в конфликт на Украине. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает ТАСС.

«Предпринимаются усилия к затягиванию горячего конфликта, развязанного Западом на Украине, и даже к его расширению. Сегодня мы в полной мере ощущаем откровенную попытку втянуть Беларусь в войну», — сообщил глава ведомства.

По его словам, обстановка у белорусских границ крайне нестабильна и носит эскалационный характер. Хренин уточнил, что войска НАТО усиливают группировки войск, совершенствуют инфраструктуру и наращивают военные бюджеты.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского уличили в агрессивной попытке втянуть Белоруссию в конфликт. Об этом заявил белорусский военный эксперт полковник Андрей Богодель.

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