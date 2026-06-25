Зеленского уличили в агрессивной попытке втянуть Белоруссию в конфликт

Богодель назвал задачей Зеленского создание предпосылок для войны с Белоруссией

Глава Украины Владимир Зеленский поставил себе задачу втянуть Белоруссию в конфликт и теперь предпринимает различные агрессивные попытки, чтобы добиться цели. Угрозы в адрес Минска и их возможные последствия прокомментировал белорусский военный эксперт, полковник Андрей Богодель, сообщает «Царьград».

Богодель напомнил, что от Зеленского исходят прямые оскорбления в адрес белорусского президента Александра Лукашенко и военных страны.

«Основная задача — это как бы создать предпосылки для войны, этакий казус белли. Для этого они хотят, чтобы Беларусь, может быть, разорвала дипломатические отношения с Украиной, как-то отреагировала на этот ультиматум, весьма странный, который преподнесен как неофициальный», — отметил эксперт.

По мнению полковника, Киев и его союзники также хотят решить конкретные геополитические задачи.

«Срезать "белорусский балкон" им сегодня нужно, поскольку это напрямую касается ситуации вокруг Калининградской области, это касается и потенциального выхода России в Европу. И, конечно же, потеря такого союзника — это будет мощнейший удар для России», — считает он.

Зеленский в ультимативной форме потребовал от Лукашенко свернуть некое оборудование, якобы расположенное на территории республики и будто бы используемое Россией для корректировки ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинский лидер сказал, что иначе страна сама разберется с этими объектами.

При этом позиция Лукашенко заключается в том, что Минск не намерен вступать в военный конфликт с Украиной. Тем более при отсутствии угроз в адрес Белоруссии.