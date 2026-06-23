Лавров назвал ответ России на возможное нападение Украины на Белоруссию

Лавров: В случае угрозы Белоруссии РФ применит все меры, предусмотренные договором о СГ

В случае возникновения угрозы нападения Украины на Белоруссию Россия применит все меры, предусмотренные договором о безопасности Союзного государства (СГ). Потенциальный ответ Москвы на военные угрозы Минску назвал официальный представитель Кремля Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«С марта 2025 года действует договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках СГ. И в случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором», — заявил дипломат.

Статья 6 Договора о гарантиях безопасности среди прочего допускает применение ядерного оружия в случае возникновения угрозы суверенитету одной из сторон соглашения.

19 июня украинский президент Владимир Зеленский потребовал от лидера Белоруссии Александра Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. По его словам, в случае если Минск не «снимет» или не «выключит» якобы находящиеся в приграничных регионах ретрансляторы для беспилотников, «Киев сделает это сам».

