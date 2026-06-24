Дмитрук: Зеленский сам придумал технику, якобы стоящую в Белоруссии

Украинский лидер Владимир Зеленский сам выдумал якобы установленные в Белоруссии ретрансляторы сигнала БПЛА, чтобы позже объявить о своей «победе» после их «демонтажа». Такое мнение в Telegram-канале высказал покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Ранее Зеленский сообщил, что ретрансляторы сигналов БПЛА, якобы установленные на территории Белоруссии, которые он угрозами требовал демонтировать, прекратили работу с 22 июня.

«Победил ретрансляторы, которые сам же и придумал... Когда реальных достижений не хватает, в ход идут победы над собственными фантазиями», — посетовал Дмитрук.

Ранее сенатор Александр Волошин заявил, что Зеленский перешел от дипломатии к языку ультиматумов и политического рэкета, требуя от суверенной Белоруссии изменить политику под угрозой ракетных ударов. Демарш происходит именно сейчас, когда положение ВСУ на фронте остается крайне тяжелым.

19 июня Зеленский потребовал от Александра Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России.