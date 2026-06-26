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02:34, 26 июня 2026Мир

Евродепутат посчитал постыдными санкции Запада против всего российского

Евродепутат Картайзер посчитал постыдными санкции Запада против всего российского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Ограничения в отношении всего, что связано с Россией, а также оказываемое на это давление стали новым и постыдным явлением для западных стран, свидетельствующим о слабости их позиции. Об этом сообщил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Сегодняшние санкции и репрессии против всего, что связано с Россией, - явление новое и особенно постыдное. На мой взгляд, прежде всего это признак слабости», — заявил Картайзер.

По словам депутата, в период холодной войны культурное сотрудничество между СССР и западными странами рассматривалось как способ укрепить взаимопонимание и создать основу для дальнейшего сближения.

Он добавил, что культурные контакты в то время воспринимались как символ надежды на улучшение отношений, шаг к взаимопониманию и возможному сближению, которое в перспективе могло способствовать снижению напряженности между двумя политическими блоками.

Ранее Совет Евросоюза официально продлил действие экономических санкций против России, введенных на фоне конфликта на Украине. Известно, что санкции против России продлили на год — до 31 июля 2027 года.

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