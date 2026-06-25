Совет ЕС продлил экономические санкции против России

Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России до 31 июля 2027 года

Совет Евросоюза официально продлил действие экономических санкций против России, введенных на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление законодательного органа ЕС.

Известно, что санкции против России продлили на год — до 31 июля 2027 года. В Совете Евросоюза напомнили, что ограничения охватывают торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, действуют меры против нескольких российских банков и СМИ.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила запретить въезд на территорию ЕС для всех участников СВО на Украине в рамках 21-го пакета санкций против Москвы. Италия и Франция скептически отнеслись к этой инициативе.