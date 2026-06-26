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02:11, 26 июня 2026Мир

Стало известно об ухудшении положения ВСУ на поле боя

Аналитик Риттер: ВСУ проигрывают на поле боя и не может переломить ситуацию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут неудачи на поле боя, тогда как экономики западных государств, оказывающих поддержку Украине, продолжают испытывать ослабление. Об этом заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

«Тогда как украинцы не в состоянии переломить ситуацию и оказывать существенное влияние на Россию или россиян», — добавил эксперт.

По мнению Риттера, западные страны, поддерживающие Украину, неоднократно пытались спровоцировать Россию, рассчитывая изменить ход событий в свою пользу, однако эти попытки, как он считает, не принесли ожидаемого результата.

«Зачем же России делать что-то, что могло бы сплотить их и поддержать то, что рушится? Россия побеждает Европу, ничего против нее не предпринимая», — задался вопросом Риттер.

Ранее Риттер заявил, что российские войска доминируют на поле боя, в связи с чем президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть Европу в конфликт. Он подчеркнул, что именно поэтому Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию: это не изменило бы ситуацию на Донбассе, но могло бы создать предлог для вмешательства Европы.

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