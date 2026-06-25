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16:20, 25 июня 2026Мир

В США заявили о превосходстве России на поле боя

Экс-разведчик США Риттер: Российские войска доминируют на поле боя
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска доминируют на поле боя, в связи с чем президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть Европу в конфликт. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Рику Санчесу.

«Россия побеждает там, где это действительно имеет значение — на поле боя. Украина по-прежнему может запускать беспилотники и попадать в заголовки новостей. Но Россия уже работает над этой проблемой, и заголовки не помогут, если вы активно теряете позиции», — отметил экс-разведчик.

Риттер подчеркнул, что именно поэтому Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию: это не изменило бы ситуацию на Донбассе, но могло бы создать предлог для вмешательства Европы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о встрече с представителями украинского лидера Владимира Зеленского.

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