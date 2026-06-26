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02:08, 26 июня 2026Наука и техника

Эксперт рассказала о влиянии коротких видео на речь подростков

Президент РАО Васильева: Просмотр коротких видео не навредит речи читающих подростков
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Просмотр коротких видео в социальных сетях не нанесет никакого вреда подросткам, которые регулярно читают художественную литературу. С такой точкой зрения в беседе с ТАСС выступила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.

«Если вы читающий молодой человек, то вряд ли эти видео ухудшат вашу ситуацию», — сказала она. При этом Васильева отметила, что, как показывают социальные опросы, художественную литературу подростки читают все реже — чаще всего они посещают библиотеку только в учебных целях.

«Либо это задание от педагогов, либо это написание курсовой именно по институтской программе. То есть это не художественная литература», — пояснила президент РАО. Она добавила, что без чтения художественной литературы не получится развивать свой словарный запас и красиво говорить.

Ранее писатель Денис Драгунский назвал две книги, которые советовал бы почитать старшеклассникам российских школ — «Душа моя Павел» и «Поход на Бар-Хото».

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