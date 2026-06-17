Драгунский посоветовал школьникам две неожиданные книги

Денис Драгунский посоветовал школьникам читать «Душа моя Павел» и «Поход на Бар-Хото»

Писатель Денис Драгунский назвал две книги, которые советовал бы почитать старшеклассникам российских школ. Его слова передает НСН.

Драгунский назвал книги Алексея Варламова и Леонида Юзефовича полезными для подростков, хоть и не стал спорить, что не существует произведения, которое понравилось бы абсолютно всем.

«Я бы включил "Душа моя Павел" Варламова и "Поход на Бар-Хото" Юзефовича для старших классов. Интересные, хорошо написанные книги, в которых затрагиваются глубокие темы», — сказал автор.

Также писатель добавил, что, если бы был нескромным, то посоветовал бы и свои рассказы. «Они очень подходят, чтобы посмотреть, как устроена литература: сюжет, герой», — отметил он.

Ранее стало известно, что внук писателя Драгунского выступит режиссером экранизации «Денискиных рассказов».