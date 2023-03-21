Внук писателя Драгунского выступит режиссером экранизации «Денискиных рассказов»

Внук писателя Виктора Драгунского выступит режиссером экранизации «Денискиных рассказов»

Внук советского писателя Виктора Драгунского Артемий Драгунский выступит в качестве режиссера экранизации книги автора «Денискины рассказы». Об этом в беседе с изданием «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил продюсер Гевонд Андреасян, кинокомпания которого приобрела права на произведение.

Кинодеятель сообщил, что съемки проекта, автором которого станет племянник прототипа главного героя цикла рассказов (сына Виктора Драгунского) начнутся в августе этого года. Сначала кинокомпания займется производством 25 серий, посвященных дошкольному возрасту Дениски, а через год будет снято еще 35 эпизодов, в которых будет показана жизнь главного героя в школе.

«В этом есть магия. Мы решили подарить волшебную сказку фанатам семьи Драгунских», — отметил Андреасян. Продюсер добавил, что съемки такого проекта предполагают высокие затраты: «Воссоздание 60–80-х годов значительно увеличивает бюджет. А в "Денискиных рассказах" действие происходит в центре города, в исторических местах — на Красной площади и ВДНХ. Это затратно и долго с точки зрения оформления разрешительных бумаг».

Внук Виктора Драгунского окончил школу-студию МХАТ, а также выступал в качестве сценариста и режиссера мультимедийных проектов для телеканалов и брендов агентств.

В начале февраля этого года стало известно, что российско-армянский актер и режиссер Сарик Андреасян получил права на экранизацию книги «Дядя Федор, пес и кот».