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00:19, 2 февраля 2023Культура

Сарик Андреасян экранизирует книгу «Дядя Федор, пес и кот»

Режиссер Андреасян получил права на экранизацию книги Успенского «Дядя Федор, пес и кот»
Сарик Андреасян

Сарик Андреасян. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российско-армянский актер и режиссер Сарик Андреасян получил права на экранизацию книги «Дядя Федор, пес и кот». Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Андреасян сообщил, что переговоры о приобретении прав на книгу Эдуарда Успенского велись несколько месяцев. Он добавил, что съемки стартуют в 2024 году. «Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей страны», — написал он.

Ранее Андреасян рассказал о планах экранизировать произведение Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Кинодеятель поведал, что приобрел права на экранизацию книги, а также заявил, что в ближайшие семь лет представит полнометражный фильм, сериал, состоящий из пяти сезонов, а также анимационный сериал.

«Дядя Федор, пес и кот» — сказочная повесть Эдуарда Успенского, впервые опубликованная в 1974 году. Повесть является первой в цикле произведений о Простоквашино.

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Марина Совина
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