Сарик Андреасян экранизирует «Денискины рассказы» Виктора Драгунского

Сарик Андреасян сообщил о планах экранизировать «Денискины рассказы» Виктора Драгунского

Кадр: Фильм «Где это видано, где это слыхано»

Российско-армянский актер и режиссер Сарик Андреасян рассказал о планах экранизировать произведение Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Кинодеятель поведал, что приобрел права на экранизацию книги, а также заявил, что в ближайшие семь лет представит полнометражный фильм, сериал, состоящий из пяти сезонов, а также анимационный сериал.

По словам Андреасяна, съемки экранизации начнутся в следующем году.

«Невероятные 68 рассказов о дошкольной и школьной жизни Дениса Кораблева. Пусть наши дети растут на правильных и душевных рассказах», — написал режиссер.

Цикл рассказов Драгунского «Денискины рассказы» начал публиковаться с 1959 года. Короткие истории о школьнике, прототипом которого являлся сын автора, стали классикой советской детской литературы, многократно переиздавались и были экранизированы и поставлены в театре. Действие рассказов происходит в конце 1950-х — начале 1960-х годов в Москве.

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