На наследников Булгакова подали в суд за продажу прав на «Мастера и Маргариту»

С наследников Булгакова потребовали 115 миллионов за продажу прав на «Мастера и Маргариту»

Кинокомпания «Марс Медиа Энтертейнмент» подала в суд на наследников российского писателя Михаила Булгакова. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации портала, организация приобрела у потомков автора, 52-летнего Сергея и 72-летней Дарьи Шиловских, права на экранизацию романа «Мастер и Маргарита» в 2017 году.

Когда кинокомпания начала подготовку к съемкам, американский режиссер Майкл Лэнг отправил им претензию, заявив, что тоже обладает правами на экранизацию произведения. Оказалось, что наследники Булгакова совершили двойную торговлю.

«Марс Медиа Энтертейнмент» пришлось прекратить производство фильма. Организация подала на Шиловских в суд с требованием возместить 115 миллионов рублей производственных убытков.

В ноябре стало известно, что премьера фильма «Мы» по роману Евгения Замятина, которая была запланирована в России на 1 декабря, вновь отменена.