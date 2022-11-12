Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:39, 12 ноября 2022Культура

Премьера экранизации романа Замятина «Мы» вновь отменена в России

РБК: премьеру фильма по роману Замятина «Мы» в очередной раз отменили в России

Кадр: фильм «Мы»

Премьера фильма «Мы» по роману Евгения Замятина, которая была запланирована в России на 1 декабря, вновь отменена. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя прокатчика «Централ Партнершип».

Причин и подробностей переноса премьеры в «Централ Партнершип» не уточнили и предложили адресовать вопросы о них продюсерам фильма Сарику и Геворгу Андреасянам.

Релиз экранизации должен был состояться еще в 2021 году, но премьеру перенесли из-за коронавирусных ограничений. Сначала премьера была назначена на 8 сентября 2022 года, после чего ее в очередной раз перенесли на декабрь.

Антиутопия рассказывает о событиях, происходящих через 200 лет после катастрофы, которая практически уничтожила человечество. Выжившие создали идеальное государство, где каждый житель имеет порядковый номер, униформу и живет в стеклянном доме, а в обществе царит счастье и гармония. Общество борется за ресурсы и создает космический корабль. Протагонист — инженер по имени Д-503 знакомится с девушкой И-330, и его взгляд на мир переворачивается. Главных героев в фильме сыграли Егор Корешков («Горько!», «Восьмидесятые») и Елена Подкаминская («Кухня», «О чем говорят мужчины»).

«Люди все чаще и чаще поддерживают радикальные идеи, которые конфликтуют между собой. Такие "крайние" идеи и предложения вызывают деформацию ценностей и социальных ориентиров, что в итоге приводит к общественному взрыву и тотальному контролю над личностью. Сейчас это происходит во всем мире. А роман "Мы" Замятина продолжает оставаться классикой и мощным социальным произведением, поднимая злободневные темы даже спустя 100 лет», — говорил режиссер проекта Гамлет Дульян.

Ранее сообщалось, что сеть кинотеатров «Каро» отменила спецпоказ и прокат фильма актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой «Северный ветер». «Прокат, спецпоказ "Северного ветра" — все отменено. "Внезапно". Причины?..» — написала актриса в своем Telegram-канале.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Власти заявили об усилении группировки ВСУ на запорожском направлении
Численность населения Земли достигла почти восьми миллиардов
Названы растущие в цене объекты недвижимости
Россиянам дали советы по сохранению работоспособности осенью
Малкина признали третьей звездой игрового дня в НХЛ
В Молдавии заявили о необходимости финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро
Юрист дал совет по борьбе с шумными соседями
СБУ предъявила обвинения главе Минздрава Крыма
Премьера экранизации романа Замятина «Мы» вновь отменена в России
В Подмосковье два человека умерли при попытке обогрева дома
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.