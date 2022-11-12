Премьера экранизации романа Замятина «Мы» вновь отменена в России

РБК: премьеру фильма по роману Замятина «Мы» в очередной раз отменили в России

Премьера фильма «Мы» по роману Евгения Замятина, которая была запланирована в России на 1 декабря, вновь отменена. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя прокатчика «Централ Партнершип».

Причин и подробностей переноса премьеры в «Централ Партнершип» не уточнили и предложили адресовать вопросы о них продюсерам фильма Сарику и Геворгу Андреасянам.

Релиз экранизации должен был состояться еще в 2021 году, но премьеру перенесли из-за коронавирусных ограничений. Сначала премьера была назначена на 8 сентября 2022 года, после чего ее в очередной раз перенесли на декабрь.

Антиутопия рассказывает о событиях, происходящих через 200 лет после катастрофы, которая практически уничтожила человечество. Выжившие создали идеальное государство, где каждый житель имеет порядковый номер, униформу и живет в стеклянном доме, а в обществе царит счастье и гармония. Общество борется за ресурсы и создает космический корабль. Протагонист — инженер по имени Д-503 знакомится с девушкой И-330, и его взгляд на мир переворачивается. Главных героев в фильме сыграли Егор Корешков («Горько!», «Восьмидесятые») и Елена Подкаминская («Кухня», «О чем говорят мужчины»).

«Люди все чаще и чаще поддерживают радикальные идеи, которые конфликтуют между собой. Такие "крайние" идеи и предложения вызывают деформацию ценностей и социальных ориентиров, что в итоге приводит к общественному взрыву и тотальному контролю над личностью. Сейчас это происходит во всем мире. А роман "Мы" Замятина продолжает оставаться классикой и мощным социальным произведением, поднимая злободневные темы даже спустя 100 лет», — говорил режиссер проекта Гамлет Дульян.

Ранее сообщалось, что сеть кинотеатров «Каро» отменила спецпоказ и прокат фильма актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой «Северный ветер». «Прокат, спецпоказ "Северного ветра" — все отменено. "Внезапно". Причины?..» — написала актриса в своем Telegram-канале.

