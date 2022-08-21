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Литвинова сообщила об отмене проката ее фильма в России

Актриса Рената Литвинова сообщила об отмене проката фильма «Северный ветер» в России

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

Сеть кинотеатров «Каро» отменила спецпоказ и прокат фильма актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Литвинова разместила сообщение, в котором говорится об отмене спецпоказа 22 августа и проката фильма с 25 августа: «Приносим свои извинения! Очень хотелось с вами поработать, но не случилось.. Комментировать ситуацию мы не можем, к сожалению».

«Прокат, спецпоказ «Северного ветра» — все отменено. «Внезапно». Причины? ...», — дополнила сообщение актриса.

Ранее в своих социальных сетях Рената Литвинова рассказала, что хотела бы вернуться в Россию. Во Франции кинодеятель занимается съемками фильма и написанием нового сценария.

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Юлия Мискевич
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