Уехавшая в Париж актриса Рената Литвинова рассказала о желании вернуться в Россию

Актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала, что хотела бы вернуться в Россию. О своем желании она сообщила в социальных сетях, ее слова передает «Пятый канал».

Один из поклонников спросил актрису в социальных сетях, тоскует ли она по родине. На это Литвинова ответила: «Что за вопрос — я не могу не хотеть вернуться».

Литвинова уехала из России в конце февраля. Актриса рассказала, что в Париже она начала учить французский язык. Во Франции кинодеятель также продолжает лечиться и работать — Литвинова занимается написанием сценария к одному фильму, а также съемками другого. В начале июля она стала моделью на показе Balenciaga.