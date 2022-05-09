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Уехавшая в Париж Рената Литвинова начала учить французский язык

Ранее уехавшая в Париж актриса Рената Литвинова начала учить французский язык

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ранее уехавшая в Париж российская актриса театра и кино Рената Литвинова сказала, что начала учить французский язык. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Интересы читателя и меня в виде писателя могут не совпадать, и приятная случайность, если вдруг совпало! Я к тем, кто со мной здесь. Кстати, вот с таким растерянным видом еду с урока французского, начала учить, вспомнила, что все мои уважаемые русские писатели до революции были же франкофонами, даже по-русски, мелодика языка!» — написала 55-летняя артистка.

К своему сообщению Литвинова приложила фотографию, на которой она позирует на фоне одной из станций парижского метрополитена.

Ранее Рената Литвинова рассказала, чем занимается во Франции. Актриса пояснила, что продолжает лечить здоровье, а также работать: она занимается написанием сценария к одному фильму, а также съемками другого. В проекте, над которым сейчас трудится Литвинова, задействованы костюмы бренда Balenciaga, креативным директором которого является близкий друг артистки Демна Гвасалия.

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Сергей Равин
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